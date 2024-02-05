اكتتابات
"أوكيو" العمانية تطلب من البنوك التقدم لترتيب الطرح الأولي لوحدتين تابعتين لها
توقعات بجمع وحدة التنقيب والإنتاج مليار دولار من الطرح
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طلبت شركة "أوكيو -OQ" العمانية التي تعمل في مجال الطاقة والمملوكة للدولة من البنوك المهتمة التقدم بالطلب لترتيب الطرح الأولي هذا العام لكل من وحدة التنقيب والإنتاج ووحدة الميثانول والغاز النفطي المسال.
ومن المتوقع أن تجمع وحدة التنقيب والإنتاج من الطرح مليار دولار بحسب ما أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ.
وكانت "OQ"قد طرحت أسهم وحدتها لأنابيب الغاز للاكتتاب العام الماضي وجمع الطرح 749 مليون دولار.
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