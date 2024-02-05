"الإمارات دبي الوطني": المشهد الاستثماري العالمي بات يتخذ مساراً جديداً

قال المسؤول الرئيسي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني، موريس غرافيير، عن توقعاته السنوية للاستثمارات العالمية لعام 2024 تحت عنوان "عام الإجابات": "لا يزال هناك العديد من الأسئلة المهمة التي طرحت في عام 2023، والتي تنتظر الإجابة في عام 2024"، نقلاً عن بيان.

وأضاف أن مسارات النمو، والتضخم، والبنوك المركزية، وكذلك المشهد الجيوسياسي، والانتخابات، والسياسات، ستتخذ اتجاهاً محدداً. وستكون هذه بمثابة عوامل محفزة لهذا العام ومفاتيح للمستقبل.

وأوضح المسؤول الرئيسي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني، أنه ينبغي للبنوك المركزية، التي هيمنت بشكل كامل على الأسواق لمدة 15 عاماً، أن تصبح أقل تطرفاً وبروزاً، وأكثر قابلية للتنبؤ. ومع حدوث تغييرات جوهرية أيضاً في النظام الدولي والتكنولوجيا، فمن المؤكد أن المشهد الاستثماري بات يتخذ مساراً جديداً".

وأضاف غرافيير: "نستهل عام 2024 بمكانة يميزها مزيج من التحليل الأساسي والسلوكي. وبعد الزيادة المستمرة التي شهدتها الأسواق في نهاية العام، فإننا نقدر مصادر الدخل الآمنة. وبتنا حذرين من بعض فئات الأصول باهظة الثمن والجذابة. ويمكن القول إننا نتخذ موقفاً دفاعياً نوعاً ما، لكن هذا ليس تجنباً صريحاً للمخاطرة: فنحن نرى القيمة في أسهم وسندات مختارة، حتى في القطاعات ذات العائد المرتفع".

وبينما تكشف البيانات تدريجياً عن حالة العالم في عام 2024، فإننا على استعداد لتبني نهج نشط من الناحية التكتيكية وأكثر انتقائية من أي وقت مضى".

وأردف غرافيير: "على مستوى التوزيع، سيساعد التقييم في تحديد الفرص التكتيكية بالاستفادة من التقلبات. ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالاختيار: فالأسواق الأقل اتجاهية ستفتح باب التمييز بين الأسماء، بدلاً من التكرار السلبي للمؤشرات التي يمكن القول إنها أصبحت غير متوازنة. ولا ينبغي أن تكون العوائد المعدلة حسب المخاطر مثيرة للاهتمام في عام 2024، ولكننا نعتقد أن الإدارة الفعالة ستساعد: ’ألفا‘ بدلاً من "بيتا"، وإدارة المحافظ الاستثمارية بدلاً من التداول القائم على المضاربة".

وتوقع غرافيير استمرار التقلبات الكبيرة، خاصة وأن الأسواق قد تبنت بالإجماع سيناريو توافقياً للغاية وسعرته بسخاء. لكن البيانات ستضع هذا السيناريو موضع شك وتساؤل بالتأكيد، ومن المفترض أن تكون المخاطر الجيوسياسية أكثر أهمية من العام الماضي. كما أن الإمكانات التصاعدية لبعض فئات الأصول محدودة في عام 2024، بينما تنطوي على قابلية للمخاطر. لكننا بالحد الأدنى سنكون سعداء بالعائدات متوسطة المعدل لمحافظنا الاستثمارية المتنوعة في عام 2024".