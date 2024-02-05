"السعودية للكهرباء" تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من تاريخ اليوم الاثنين 5فبراير 2024م ومن المحتمل، وفقاً لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنه من المتوقع أن يتم الطرح المحتمل من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وذكرت أنها عينت كلا من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى إس سي كمدراء للطرح المحتمل.

أوضحت أن الإصدار من نوع صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، بموجب نظام RegS، موضحة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين.

وكان مجلس الإدارة قد وافق بتاريخ 11 ديسمبر 2023 على الإصدار الذي يستهدف لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، و يخضع الطرح إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقالت الشركة إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.