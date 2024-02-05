سوق السعودية
"جدوى ريت" يوزع 37.3 مليون ريال أرباحاً نقدية عن الربع الرابع من 2023
بنسبة 1.87% من صافي الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2023
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أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.87% على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الرابع من عام 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي الأرباح المقرر توزيعها 37.3 مليون ريال، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.5 مليون وحدة تقريبا، وقيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.2 ريال.
وتحدد نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2023، وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 15 فبراير 2024، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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