اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مفيك كابيتال -لوجو جديد
مفيك كابيتال
سوق السعودية

"مفيك ريت" يوزع 0.85% أرباحا نقدية عن العام الماضي

بإجمالي 5.86 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال"عن توزيع 0.8% أرباحا نقدية على مالكي وحدات صندوق"ميفك ريت" عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن إجمالي الأرباح الموزعة 5.86 مليون ريال، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 73.28مليون وحدة تقريبا، بينما يبلغ الربح الموزع لكل وحدة 0.08ريال.

ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2023،وأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 15 فبراير 2024، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصادر تنفي للعربية وجود محاولة انقلابية أو اعتقالات بالسودان مصادر تنفي للعربية وجود محاولة انقلابية أو اعتقالات بالسودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط