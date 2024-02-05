سوق السعودية
"مفيك ريت" يوزع 0.85% أرباحا نقدية عن العام الماضي
بإجمالي 5.86 مليون ريال
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تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال"عن توزيع 0.8% أرباحا نقدية على مالكي وحدات صندوق"ميفك ريت" عن عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن إجمالي الأرباح الموزعة 5.86 مليون ريال، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 73.28مليون وحدة تقريبا، بينما يبلغ الربح الموزع لكل وحدة 0.08ريال.
ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2023،وأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 15 فبراير 2024، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
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