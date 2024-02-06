استطلاع لـ"جي بي مورغان": التضخم والانتخابات الأميركية يتصدران محركات السوق في 2024

من المتوقع أن يكون ملف التضخم وأيضا الانتخابات الرئاسية الأميركية من أكبر محركي الأسواق العالمية هذا العام، في حين أن تحديات السيولة هي محور التركيز المتزايد، وفقًا للمتداولين الذين شملهم استطلاع "جي بي مورغان".

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشر يوم الثلاثاء، أن حوالي 27% من المتداولين يرون أن التضخم له التأثير الأكبر، يليه 20% لانتخابات أميركا المرتقبة في نوفمبر.

ارتفعت السندات والأسهم في أواخر العام الماضي على أمل أن يؤدي تباطؤ التضخم إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من البنك المركزي هذا العام. لكن هذه الرهانات تم تقليصها، حيث أدت بيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة إلى أكبر عمليات بيع في سندات الخزانة الأميركية منذ سبتمبر.

كيف تتحضر لعام 2024 مع ترقب الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

تستعد الأسواق لمزيد من التقلبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، مما جعله أقرب إلى العودة للرئاسة وسط حدة المنافسة مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

قال إيدي وين، الرئيس العالمي للأسواق الرقمية في بنك "جي بي مورغان"، إن التركيز بشكل أكبر هذا العام على الأحداث الكلية والمخاطر قد يخلق تقلبات على المدى القصير، مع التركيز بشكل خاص على إصدار الوظائف الشهرية الأميركية وأرقام التضخم.

ووفقاً للاستطلاع فإن المخاوف من الركود، التي تصدرت استطلاع العام الماضي، تراجعت إلى المركز الثالث بنسبة 18% مع تجاوز النمو الاقتصادي التوقعات.

وجاءت الحرب في أوروبا، وسط استمرار العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا للعام الثالث على التوالي، وأيضا الحرب القائمة في الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة عند 14%.

توقع المتداولون أن تظل الأسواق المتقلبة هي التحدي التجاري الأكبر بالنسبة لهم، لكن حصة المشاركين الذين وضعوها في المركز الأول انخفضت بمقدار 18 نقطة مئوية عن العام الماضي إلى 28%.

واقترب توافر السيولة من قمة قائمة تحديات المتداولين بنسبة 24%، مرتفعًا من 22% العام الماضي، في حين ظل الوصول إلى السيولة أكبر هموم المتداولين بشأن هيكلية السوق.

قال تشي نزيلو، الرئيس العالمي للتجارة الإلكترونية الكلية في بنك "جي بي مورغان"، إنه مع تزايد أهمية التداول الإلكتروني، أصبح الوصول المستمر إلى السيولة عبر مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات أكثر أهمية للمستثمرين.

وصف المتداولون في أسواق الائتمان والأسهم النقدية توفر السيولة بأنه التحدي الأكبر الذي يواجههم.

وقال وين "إن هيكل السوق داخل أسواق الائتمان أصبح أكثر تعقيدا". "هناك المزيد من منصات التداول لدعم تداول سندات الشركات إلى جانب ظهور تداول المحافظ، والتداول الجماعي، والصفقات الأكبر حجمًا، وكلها أصبحت الآن أكثر إلكترونية بمرور الوقت".

وأضاف أن هذا يعني أن اختيار أفضل طريقة لتنفيذ الصفقات أصبح سؤالا رئيسيا للمستثمرين.