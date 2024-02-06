الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بدعم من نتائج "بي.بي"
بجانب إشارات بشأن تحفيز صيني لتحقيق استقرار السوق
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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعومة بالنتائج الإيجابية لشركة النفط العملاقة بي.بي وإشارات على تحفيز جديد للأسواق المالية الصينية المتعثرة.
وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 %، بعد قفزة 1.3%في الأسهم الآسيوية نتيجة تكثيف صندوق حكومي صيني جهوده لتحقيق الاستقرار في السوق المتراجعة.
وصعد سهم بي.بي المدرجة في بورصة لندن 5.3%، بعد أن أعلنت عن أرباح بقيمة 3 مليارات دولار بالربع الرابع وتسريع وتيرة إعادة شراء أسهمها،وارتفع مؤشر النفط والغاز في أوروبا 1.7% ليقود مكاسب القطاعات وفق "رويترز".
وتراجع سهم يو.بي.إس 2.7 % بعد أن قال البنك السويسري إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر كريدي سويس بعد نتائج الربع الرابع.
وتأثر المؤشر داكس الألماني بتراجع سهم شركة إنفنيون 1.9%، بعد أن قلصت الشركة المصنعة للرقائق توقعات إيراداتها.
وقفز سهم شركة مورفوسيس 15.4%،وواصل تسجيل مكاسب قوية بعد الارتفاع بنسبة 36%، أمس الاثنين عندما قالت شركة نوفارتس إنها ستشتري الشركة المطورة لعلاج للسرطان مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).
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