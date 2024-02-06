الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بدعم من نتائج "بي.بي"

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعومة بالنتائج الإيجابية لشركة النفط العملاقة بي.بي وإشارات على تحفيز جديد للأسواق المالية الصينية المتعثرة.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 %، بعد قفزة 1.3%في الأسهم الآسيوية نتيجة تكثيف صندوق حكومي صيني جهوده لتحقيق الاستقرار في السوق المتراجعة.

وصعد سهم بي.بي المدرجة في بورصة لندن 5.3%، بعد أن أعلنت عن أرباح بقيمة 3 مليارات دولار بالربع الرابع وتسريع وتيرة إعادة شراء أسهمها،وارتفع مؤشر النفط والغاز في أوروبا 1.7% ليقود مكاسب القطاعات وفق "رويترز".

وتراجع سهم يو.بي.إس 2.7 % بعد أن قال البنك السويسري إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر كريدي سويس بعد نتائج الربع الرابع.

وتأثر المؤشر داكس الألماني بتراجع سهم شركة إنفنيون 1.9%، بعد أن قلصت الشركة المصنعة للرقائق توقعات إيراداتها.

وقفز سهم شركة مورفوسيس 15.4%،وواصل تسجيل مكاسب قوية بعد الارتفاع بنسبة 36%، أمس الاثنين عندما قالت شركة نوفارتس إنها ستشتري الشركة المطورة لعلاج للسرطان مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).