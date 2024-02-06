مؤشر الأسهم اليابانية يتراجع وسط عمليات جني للأرباح

تراجع المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح مع ارتفاع أسعار الأسهم فيما واصلوا تقييم تقارير نتائج الشركات المحلية.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.53% عند 36160.66 نقطة، مع صعود 70 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل هبوط 154.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68% إلى 2539.25 نقطة.

واقتفى مؤشرا الأسهم اليابانيان أثر نظرائهما في وول ستريت، والتي أغلقت على انخفاض الليلة الماضية في ظل رد فعل السوق على تقارير النتائج المتباينة في الولايات المتحدة واستبعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأي خفض وشيك في أسعار الفائدة.

وأدت النتائج المالية إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم إلى بعض عمليات جني للأرباح.

وكانت تويوتا موتور من بين الشركات التي أعلنت اليوم الثلاثاء، عن أرباح الربع الثالث. وأعطى سهم الشركة ذو الثقل دفعة وجيزة للسوق بعد الإعلان عن رفع توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو 9%.

وصعدت أسهم شركة صناعة السيارات 4.78% في انتعاش حاد بعد انخفاضها في الجلسة الصباحية.

ومن بين الأسهم الأخرى التي ارتفعت بفضل النتائج المالية الإيجابية سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الذي ارتفع 6.43%

محققا أفضل أداء اليوم، يليه سهم نيبون إلكتريك جلاس الذي ربح 5.88%.



كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات. وتقدم سهم أدفانتست 2.95% بعدما سجل سهم إنفيديا صعودا قياسيا جديدا الليلة الماضية عقب رفع بنك غولدمان ساكس سعره المستهدف.

وجاءت أكبر خسائر بالنسبة المئوية في المؤشر من سهم أومرون كورب لتصنيع المعدات الكهربائية الذي هوى 15.27%، يليه سهم باسيفيك ميتالز بانخفاض 10.07% وياماتو هولدنجز لخدمات التوصيل الذي هبط 7.28%.