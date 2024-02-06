الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملون توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير/كانون الثاني في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 2041.30 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين أن نمو قطاع الخدمات الأميركي انتعش في يناير/كانون الثاني مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب ما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.

وقال اثنان من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأميركي ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يستغرق بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة. وسارا على نهج رئيس المجلس جيروم باول الذي قال إن البنك المركزي قد يكون "حكيما" في تقييم تخفيضات أسعار الفائدة.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق 4%.

ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء وعلى مدى بقية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.33 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 952.44 دولار والبلاتين 0.2% إلى 898.53 دولار.