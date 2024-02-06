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جيريمي سيغل: الأسهم الأميركية قد ترتفع 20 إلى 30% في 2023
وول ستريت
وول ستريت

مكاسب طفيفة للأسهم الأميركية وسط تركيز على أرباح الشركات وتوقعات الفائدة

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد 0.15%

دبي - العربية.نت
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سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات الكبيرة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بينما دفعت المكاسب شركات كبرى المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا إلى الارتفاع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.78 نقطة، أي نحو 0.03% إلى 38392.90 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 7.35 نقطة، أي 0.15%، إلى 4950.16 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع 40.52 نقطة أو 0.26% إلى 15638.19 نقطة.

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