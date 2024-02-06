مكاسب طفيفة للأسهم الأميركية وسط تركيز على أرباح الشركات وتوقعات الفائدة

سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات الكبيرة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بينما دفعت المكاسب شركات كبرى المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا إلى الارتفاع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.78 نقطة، أي نحو 0.03% إلى 38392.90 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 7.35 نقطة، أي 0.15%، إلى 4950.16 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع 40.52 نقطة أو 0.26% إلى 15638.19 نقطة.