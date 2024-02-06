"لولو هايبر ماركت" تسعى لطرح حصة للاكتتاب العام بقيمة مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، لوكالة "بلومبرغ" إن مجموعة اللولو العالمية، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط، دعت البنوك لتقديم عروض لأدوار في طرح عام أولي محتمل يمكن أن يجمع ما لا يقل عن مليار دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات سرية، إن المجموعة تدرس خططا للإدراج المزدوج في الرياض وأبو ظبي.

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وقالوا إن الاكتتاب العام يمكن أن يتم في النصف الثاني ومن المرجح أن يشمل الأعمال الأساسية لمجموعة اللولو في مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن النطاق الدقيق للعمليات التي سيتم إدراجها في الإدراج لم يتم الانتهاء منه بعد. ورفض ممثل عن "اللولو" التعليق.

أفادت "بلومبرغ نيوز" في أغسطس أن مجموعة لولو ومقرها أبوظبي جمعت 10 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) لإعادة تمويل الديون قبل الاكتتاب العام المحتمل.

ويعتبر الإدراج المزدوج نادر نسبياً في المنطقة. وفي عام 2022، كانت مجموعة أمريكانا – المشغلة لمطاعم كنتاكي وبيتزا هت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أول شركة تبرم مثل هذه الصفقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

قُدرت قيمة "لولو" بأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2020 عندما اشترت شركة استثمارية في أبو ظبي حصة 20% بقيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار في المجموعة.

أسس رجل الأعمال الهندي يوسف علي شركة لولو في أوائل التسعينيات خلال فترة طفرة النفط التي استمرت لسنوات في منطقة الخليج. تبلغ إيراداتها السنوية حوالي 8 مليارات دولار وتوظف أكثر من 70 ألف شخص، وتعمل في 26 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

سعت شركة "لولو" إلى الحصول على عروض من البنوك الاستثمارية حول الإدراج في عام 2022 قبل تأجيل تلك الخطط.