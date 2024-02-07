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بورصة فرانكفورت (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضغط من تراجع أسهم دويتشه بوست

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي استقر عند 486.57 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار، اليوم الأربعاء، إذ بدد تراجع سهم دويتشه بوست الألمانية للبريد مكاسب الشركات التي كشفت عن بيانات أرباح متفائلة.

وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينتش، لم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر عند 486.57 نقطة.

وقفزت أسهم شركة تيم فيور 10.9% إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع، وفقا لـ "رويترز".

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وتصدرت شركات الطاقة الجلسة التي هيمنت عليها تقارير الأرباح، مع ارتفاع سهم شركة فيستاس 6.3% بعد أن تجاوزت شركة صناعة توربينات الرياح الدنمركية توقعات أرباح التشغيل للربع الرابع.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم إكوينور 3.7% بعد أن سجلت شركة النفط والغاز النرويجية أرباح تشغيل فصلية أعلى من المتوقع، لكنها قالت إنها ستخفض إجمالي مدفوعاتها للمساهمين في عام 2024.

وارتفع قطاع النفط والغاز 0.2%.

ووضعت خسارة سهم مجموعة دويتشه بوست حوالي 4% بعض الضغط على المؤشر، وذلك بعدما باع بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.إف.دبليو) 50 مليون سهم في المجموعة مقابل 2.17 مليار يورو.

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