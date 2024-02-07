الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضغط من تراجع أسهم دويتشه بوست

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار، اليوم الأربعاء، إذ بدد تراجع سهم دويتشه بوست الألمانية للبريد مكاسب الشركات التي كشفت عن بيانات أرباح متفائلة.

وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينتش، لم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر عند 486.57 نقطة.

وقفزت أسهم شركة تيم فيور 10.9% إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع، وفقا لـ "رويترز".

وتصدرت شركات الطاقة الجلسة التي هيمنت عليها تقارير الأرباح، مع ارتفاع سهم شركة فيستاس 6.3% بعد أن تجاوزت شركة صناعة توربينات الرياح الدنمركية توقعات أرباح التشغيل للربع الرابع.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم إكوينور 3.7% بعد أن سجلت شركة النفط والغاز النرويجية أرباح تشغيل فصلية أعلى من المتوقع، لكنها قالت إنها ستخفض إجمالي مدفوعاتها للمساهمين في عام 2024.

وارتفع قطاع النفط والغاز 0.2%.

ووضعت خسارة سهم مجموعة دويتشه بوست حوالي 4% بعض الضغط على المؤشر، وذلك بعدما باع بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.إف.دبليو) 50 مليون سهم في المجموعة مقابل 2.17 مليار يورو.