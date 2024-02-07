صكوك
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعلن سعراً استرشادياً لإصدار صكوك
بنحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية
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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوكها البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في فبراير/ شباط 2029.
وقالت الوثيقة إنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي بنحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لبيع الصكوك وفق "رويترز".
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