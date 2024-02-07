تغطية اكتتاب الأفراد في "أفالون فارما" 54 مرة.. وسهمان لكل مكتتب

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" في السوق الرئيسية عن إتمام عملية الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد بنجاح، حيث اكتتب المستثمرون الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن فترة الطرح على المستثمرين الأفراد بدأت يوم الثلاثاء 30 يناير 2024م وانتهت يوم الخميس 1 فبراير 2024.

وتم تحديد سعر الطرح عند 82 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وعدد الأسهم المطروحة لشريحة المستثمرين الأفراد 600 ألف سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وبلغ عدد طلبات الاكتتاب المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين 284.739 ألف طلب، وسجل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد (المكتتبين الرئيسيين والتابعين) 807.461 ألف مكتتب.

وتم تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بنحو 54.27 مرة، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد 32.56 مليون سهم والقيمة الإجمالية للأسهم المكتتب بها من قبل المستثمرين الأفراد2.67 مليار ريال.

وتم تخصيص سهمين كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص بنحو 0.095% من إجمالي عدد الأسهم المتبقية بحسب طلب كل مكتتب رئيسي.

وسوف تقوم مجموعة الدخيل المالية باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية.