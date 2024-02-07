عمومية "عذيب للاتصالات" توافق على زيادة رأس المال 277.78%

وافق مساهمو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها، أمس الثلاثاء 6 فبراير 2024، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 339.99 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن أسباب زيادة رأس المال هي تطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها وسداد بعض التزاماتها، موضحة أن رأس المال قبل الزيادة 89.99 مليون ريال.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة نحو 8.99 مليون سهم، وسيرتفع بعد الزيادة إلى 33.99 مليون سهم، وتصل نسبة الزيادة في رأس المال 277.78% من رأسمال الشركة، وسيتم زيادة رأس المال عبر إصدار عدد 2.7778 سهم مقابل كل (1) سهم.

ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشـركة المقيدين بسـجلات الشـركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة.

كما وافق المساهمون على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة الثامنة (8) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.