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سوق السعودية

"الإسمنت السعودية" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

إجمالي التوزيعات يبلغ 153 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية، التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2023 بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 153 مليون ريال، موزعاً على عدد أسهم 153 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

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