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إمارة أبوظبي
إمارة أبو ظبي

"الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية" تبدأ بيع صكوك لأجل 5 سنوات

حددت السعر الاسترشادي عند نحو 210 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
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أفادت وثيقة اطلعت عليها "رويترز " اليوم الأربعاء بأن شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوكها البالغ أجلها خمس سنوات.

وقالت الوثيقة إن الشركة حددت السعر الاسترشادي الأولي لبيع الديون عند نحو 210 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وأضافت الوثيقة أن الشركة تعتزم بيع صكوك ذات حجم قياسي مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمانية بملياري دولار للشركة.

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