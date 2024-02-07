"السعودية للكهرباء": انتهاء طرح صكوك بـ2.2 مليار دولار على شريحتين

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" عن انتهاء طرحها شريحة صكوك بأجل استحقاق 5 سنوات (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك بأجل استحقاق 10 سنوات (الشريحة الثانية) بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار دولار أميركي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن الصكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي وبلغت قيمة الطرح للشريحة الأولى 800 مليون دولار أميركي و الشريحة الثانية: 1.4 مليار دولار.

وبلغ العدد الإجمالي لصكوك الشريحة الأولى 4 آلاف صك و الشريحة الثانية7 آلاف صك و القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار .

وطرحت صكوك الشريحة الأولى بعائد سنوي ثابت بمعدل 4.942%، و الشريحة الثانية عائد سنوي ثابت بمعدل5.194%،ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

و سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1993، بصيغته المعدلة.