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المطاحن الحديثة
شعار شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية
سوق السعودية

"المطاحن الحديثة" تعتزم طرح 30% من أسهمها والإدراج في "تداول"

ستطرح 24.55 مليون سهم عادي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، من خلال طرح 30% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 28 ديسمبر 2023م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح نحو 24.55 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 31 ديسمبر 2023م،وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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