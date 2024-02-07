"موديز" تخفض تصنيفها لبنك "نيويورك كومينيتي" إلى "junk"

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لبنك نيويورك كومينيتي بانكورب أو"NYCB" بمقدار درجتين إلى الدرجة غير الاستثمارية أو "junk".

وأشارت "موديز" إلى أن "New York Community Bancorp" يواجه تحديات مالية إلى جانب تحديات متعلقة بإدارة المخاطر والحوكمة، مضيفة أنها قد تخفض تصنيف البنك بشكل أكبر في حال تدهور الظروف.

وانخفضت أسهم "NYCB" بنسبة 22% لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ عام 1997، وانخفضت بنسبة 17% إضافية في تداولات ما بعد الإغلاق.

يذكر أن السهم انخفض بنحو 60% منذ أن أعلن البنك عن خسارة فصلية مفاجئة الأسبوع الماضي، وكشف عن مشاكل في قروضه العقارية التجارية.

كما خفض "NYCB" توزيعات أرباحه لتلبية المتطلبات التنظيمية .

بدورها، عبّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عن قلقها بشأن المخاطر المتعلقة بسوق العقارات التجارية والضغوط المرتبطة بذلك على البنوك، لكنها في المقابل تعتقد أن الوضع يمكن التحكم فيه بمساعدة الهيئات التنظيمية للبنوك.