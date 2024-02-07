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شعار الشركة السعودية لصناعة الورق
شعار الشركة السعودية لصناعة الورق
سوق السعودية

"هيئة السوق" توافق على طلب زيادة رأسمال "السعودية لصناعة الورق"

عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق زيادة رأس مالها من 337 مليون ريال إلى 370.7 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق، في بيان عبر موقعها، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 33.7 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 33.7 مليون سهم إلى 37.07 مليون سهم، بزيادة قدرها 3.37 مليون سهم.

وأوضحت هيئة السوق المالية أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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