استقرار الليرة التركية قبيل صدور تقرير التضخم من "المركزي"

استقرت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي من توقعاته.

وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس الأربعاء عند 30.583 ليرة للدولار.

ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 ليرة للدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع وفق "رويترز".

وتوقع البنك المركزي في تقريره الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36% بحلول نهاية 2024،وبلغ معدل التضخم السنوي 64.86 %في يناير/ كانون الأول.

وكان من المقرر أن تقدم التقرير محافظة البنك السابقة حفيظةغاية أركان التي استقالت يوم الجمعة الماضي بغرض حماية أسرتها مما وصفتها بحملة تشويه إعلامية.

ورفعت المحافظة السابقة أسعار الفائدة بقوة إلى 45%،من 8.5%منذ يونيو/ حزيران من أجل تهدئة التضخم.

وتعهد فاتح قره خان النائب السابق للبنك والذي خلفها في المنصب بمواصلة تشديد السياسة.

وقال متعامل لدى أحد البنوك "توقعات السوق هي أن التضخم سيتراجع في اتجاه 45%بعد أن بلغ ذروته عند ما يزيد قليلا عن 75%في مايو، لذلك نتوقع أن نرى تعديلا محدودا بالرفع في توقعات البنك المركزي البالغة 36%".