إعفاء مؤسسات السوق المالية السعودية من بعض متطلبات اللائحة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، صدور قرار مجلس إداراتها المتضمن إعفاء مؤسسات السوق المالية من متطلبات المادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية في الحالات الآتية:

1 - عند ممارستها أعمال أوراق مالية مع عميل أو لحسابه (مستفيد نهائي) يكون عميلًا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة تتخذ القرارات الاستثمارية نيابةً عن عميلها.

2 - عند ممارستها أعمال أوراق مالية مع شركات التقنية المالية المصرح لها من الهيئة لتجربة خدمة المستشار الآلي، وعند ممارستها أعمال أوراق مالية مع عميل أو لحسابه (مستفيد نهائي) يكون عميلًا لشركة تقنية مالية مصرح لها من الهيئة لتجربة خدمة المستشار الآلي.

وقالت الهيئة إن القرار جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.