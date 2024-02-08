الشرق الأوسط وجهة استثمارية رئيسية ضمن توجهات رؤوس الأموال الصينية الجديدة

يتعرض أصحاب رأس المال في الصين، الذين صعدوا إلى الشهرة من خلال الاكتتابات العامة الأولية العملاقة للشركات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، لضغوط لتغيير استراتيجيتهم بشكل جذري.

وقد زادت الحاجة الملحة لتكييف قواعد اللعبة مع بيئة أحدث في السنوات القليلة الماضية مع فرض لوائح أكثر صرامة في الصين والولايات المتحدة، والتوترات بين البلدين والتباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فيما يلي التحولات الثلاثة الجارية في استراتيجيات أصحاب رأس المال في الصين، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business":

التحول من الدولار الأميركي إلى اليوان الصيني

يتضمن عادة نموذج الأعمال لصناديق رأس المال الاستثماري المعروفة في الصين، مثل "سيكويا" و"هيلهاوس"، جمع الدولارات من صناديق التقاعد ومصادر أخرى في الولايات المتحدة - المعروفة في الصناعة بالشركاء المحدودين.

وتذهب هذه الأموال بعد ذلك إلى الشركات الناشئة في الصين، والتي تسعى في نهاية المطاف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى توليد عوائد للمستثمرين.

والآن توقف العديد من هؤلاء الشركاء المحدودين عن الاستثمار في الصين مؤقتًا، حيث تزيد واشنطن من تدقيقها في الأموال الأميركية التي تدعم التكنولوجيا الصينية المتقدمة، وأصبح من الصعب على الشركات الصينية إدراجها في الولايات المتحدة. وقد أدى التباطؤ في الدولة الآسيوية إلى إضعاف معنويات المستثمرين.

وهذا يعني أن أصحاب رأس المال في الصين بحاجة إلى البحث عن مصادر بديلة، مثل الشرق الأوسط، أو على نحو متزايد، الأموال المرتبطة بخزائن الحكومات المحلية. إن التحول نحو المصادر المحلية يعني أيضاً تغيراً في العملة.

انخفض إجمالي أموال رأس المال الاستثماري التي تم جمعها في الصين في عام 2023 إلى أدنى مستوياته منذ عام 2015، مع انخفاض حصة الدولار الأميركي إلى 5.3% من 8.4% في العام السابق، وفقًا لشركة "Xiniu Data"، وهي شركة أبحاث صناعية.

وهذا أقل بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة – وأظهرت البيانات أن حصة الدولار الأميركي في إجمالي أموال رأس المال الاستثماري التي تم جمعها بلغت حوالي 15% للأعوام من 2018 إلى 2021. وكانت الحصة المتبقية باليوان الصيني.

بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة والجاذبية النسبية لأسواق مثل الهند واليابان تؤثر أيضًا في القرارات المتعلقة بالاستثمار في الصين.

وقال كايل ستانفورد، كبير محللي رأس المال الاستثماري في "Pitchbook"، في رسالة إلكترونية: "لقد غيرت شركات رأس المال الاستثماري بالتأكيد وجهة نظرها بشأن الصين الكبرى عما كانت عليه قبل عامين".

وأضاف: "لا تزال الأسواق الخاصة في الصين الكبرى لديها الكثير من رأس المال المتاح، سواء كان ذلك من الصناديق المحلية، أو من مناطق مثل الشرق الأوسط، ولكن بشكل عام تغيرت النظرة بشأن نمو الصين وعوائد رأس المال الاستثماري".

التدقيق على الشركات والتوتر بين أميركا والصين

قامت واشنطن وبكين في عام 2022 بتسوية نزاع طويل الأمد بشأن التدقيق، مما أدى إلى تقليل مخاطر اضطرار الشركات الصينية إلى الشطب من البورصات الأميركية.

ولكن في أعقاب تداعيات إدراج شركة "ديدي" الصينية لخدمات نقل الركاب في الولايات المتحدة في صيف عام 2021، زاد من تدقيق كلاهما على الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها والتي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك.

تطلب بكين الآن من الشركات التي لديها كميات كبيرة من بيانات المستخدم - أي شركة تعتمد على الإنترنت وتتعامل مع المستهلك في الصين - الحصول على موافقة من هيئة تنظيم الأمن السيبراني، من بين تدابير أخرى، قبل أن تتمكن من إدراج أسهمها في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة.

وشددت واشنطن أيضًا القيود على دخول الأموال الأميركية إلى شركات التكنولوجيا الصينية. قامت بعض شركات رأس المال الاستثماري الكبيرة بفصل عملياتها في الصين عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة تحت أسماء جديدة. في العام الماضي، تم تغيير العلامة التجارية الشهيرة "سيكويا" في الصين إلى "هونغشان".

وقال لياو مينغ، الشريك المؤسس لشركة "بروسبكت أفينيو" كابيتال: "لا يزال بإمكان الصناديق الأميركية في الصين الاستثمار في القطاعات غير الحساسة للاكتتابات العامة الأولية للأسهم، ولكنها تواجه التحدي المتمثل في تفضيل الشركات المحلية رأس المال من صناديق اليوان الصيني". والتي ركزت على أموال الدولار الأميركي.

تُعرف الأسهم المدرجة في سوق البر الرئيسي الصيني بأسهم "A".

وقال: "الاتجاه يتحول نحو الاستثمار في الأصول الخارجية للكيانات الموازية، مما يمثل تحركًا استراتيجيًا" من الصين الطويلة إلى الصينية الطويلة".

وقال لياو: "نظرًا لأن الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة لم تعد تمثل استراتيجية خروج قابلة للتطبيق للأصول الصينية، يجب على المستثمرين استهداف عمليات الخروج المحلية في أسواق رأس المال الخاصة بهم - وبعبارة أخرى، تخرج الصين من أجل الأصول الصينية، بينما تخرج الولايات المتحدة من أجل الأصول الخارجية".

ولم يتم إدراج سوى عدد قليل من الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها ــ وبالكاد أي شركات كبيرة ــ في الولايات المتحدة منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة "ديدي". تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في صيف عام 2021، على الرغم من المخاوف التنظيمية المبلغ عنها.

أمرت بكين على الفور بإجراء تحقيق أجبر "ديدي" على تعليق تسجيلات المستخدمين الجدد وتنزيلات التطبيقات مؤقتًا. تم شطب الشركة في وقت لاحق من ذلك العام.

وجاء التحقيق، الذي انتهى منذ ذلك الحين، بالتزامن مع حملة بكين على الممارسات الاحتكارية المزعومة من قبل شركات تكنولوجيا الإنترنت مثل "علي بابا".

المواءمة بين حكومة رأس المال الاستثماري والحكومة

بدلاً من القطاعات التي تتعامل مع المستهلك مباشرة، ركزت السلطات الصينية على دعم التنمية الصناعية، مثل التصنيع المتطور والطاقة المتجددة.

وقال لياو: "في الوقت الحالي، تحول العديد من الصناديق بالدولار الأميركي تركيزها إلى شركات التكنولوجيا الصلبة المدعومة من الحكومة، والتي تهدف عادةً إلى خروج الأسهم من الدرجة الأولى بدلاً من الإدراج في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع تفضيلات بكين أيضًا.

وتشمل هذه الشركات مطوري المواد الجديدة للطاقة المتجددة ومكونات أتمتة المصانع.

في عام 2023، كانت أكبر 20 صفقة رأس مال استثماري لشركات مقرها الصين في الغالب في مجال التصنيع ولم تتضمن أي أعمال للتجارة الإلكترونية، وفقًا لبيانات "PitchBook". في فترة ما قبل الوباء عام 2019، تضمنت أهم الصفقات عددًا قليلاً من شركات التسوق عبر الإنترنت أو شركات المنتجات الاستهلاكية القائمة على الإنترنت، وبعض الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية.

ويصبح هذا التغيير أكثر وضوحا عند مقارنته بالطفرة التي حدثت في الوقت الذي تم فيه طرح شركة "علي بابا" للتسوق عبر الإنترنت للاكتتاب العام في عام 2014. وكانت أكبر 20 صفقة لرأس المال الاستثماري للشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها في عام 2013 في الغالب في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات البرمجيات، وفقا لبيانات "PitchBook".

يتطلب التحول من تطبيقات الإنترنت نحو التكنولوجيا الصلبة المزيد من رأس المال.

بلغ متوسط حجم الصفقة في عام 2013 من بين أكبر 20 صفقة لرأس المال الاستثماري في الصين 80 مليون دولار، وفقًا لحسابات "CNBC" الأميركية المستندة إلى بيانات "PitchBook".

وأظهر التحليل أن هذا أقل بكثير من متوسط حجم الصفقة البالغ 280 مليون دولار في عام 2019، وجزء صغير من متوسط 804 ملايين دولار لكل معاملة في عام 2023 لنفس فئة الاستثمارات.

العديد من هذه الصفقات كانت تقودها صناديق مدعومة من الحكومة المحلية أو شركات مملوكة للدولة، على عكس ما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن عندما كانت شركات رأس المال الاستثماري مثل GGV Capital وشركات تكنولوجيا الإنترنت مستثمرين بارزين، وفقا للبيانات.

"في السنوات العشرين الماضية، تطورت الصين والتمويل بسرعة كبيرة، وفي السنوات العشر الماضية نمت صناديق (رأس المال) الخاصة بسرعة كبيرة، مما يعني أن مجرد الاستثمار في أي صناعة من شأنه أن (يولد) عوائد،" بحسب يانغ لوكسيا، الشريكة والمديرة العامة في شركة "Heying Capital". لقد ركزت على أموال اليوان، بينما كانت تتطلع إلى جمع رأس المال من الخارج.

ولا تتوقع يانغ نفس وتيرة النمو في المستقبل، وقالت إنها تتخذ نهجًا "محافظًا" تجاه الطاقة الجديدة. وقالت إن التكنولوجيا تتغير بسرعة، مما يجعل من الصعب اختيار الفائزين، في حين تحتاج الشركات الآن إلى النظر في عمليات الاستحواذ والبدائل الأخرى للاكتتابات العامة الأولية.

ثم هناك مسألة النمو في الصين، خاصة وأن الصناديق والسياسات المرتبطة بالدولة تلعب دورا أكبر في الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

"في عام 2022، تم تخفيض الاستثمار [في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري] في الصين إلى النصف، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2023. وكانت الجهات الفاعلة الخاصة والأجنبية أول من انسحب، لذلك أصبح مشهد رأس المال الاستثماري أكثر تركيزًا وتركيزًا على الدولة". قال كميل بولينوي، المدير المساعد لمجموعة روديوم: "على أولويات الحكومة".

وقالت إن الخطر يكمن في أن يصبح العلم والتكنولوجيا "أكثر توجهاً من الدولة وأكثر توافقاً مع أولويات الحكومة". "قد يكون ذلك فعالا على المدى القصير، ولكن من غير المرجح أن يشجع بيئة الابتكار المزدهرة على المدى الطويل".