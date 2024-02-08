تغطية طرح" المداواة الطبية" بنسبة 135.75% وسعر السهم 111 ريالا
بإجمالي 475 ألف سهم تمثل 20% من أسهم الشركة بعد الطرح
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أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة المداواة التخصصية الطبية في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد (475) ألف سهم عادي تمثل نسبة 20% من أسهم شركة "المداواة"بعد زيادة رأس المال "أسهم الطرح".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سعر الطرح بلغ 111 ريالا للسهم الواحد عند الحد الأعلى للنطاق السعري وبلغت نسبة التغطية 135.75% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح التي استمرت بين 28 يناير 2024م وتنتهي في تاريخ 5 فبراير 2024م.
وسوف تقوم شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة المداواة التخصصية الطبية في السوق الموازية "نمو".
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