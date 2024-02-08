سهم مطار أثينا الدولي يسجل ارتفاعات قوية في اليوم الأول من إدراجه

سجل سهم مطار أثينا الدولي ارتفاعات قوية في اليوم الأول من إدراجه في بورصة أثينا أمس ، بعد إتمام أكبر طرح عام أولي تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين.

وقد وصلت ارتفاعات السهم إلى 15% أثناء التداولات من سعر الاكتتاب الذي بلغ 8.2 يورو بعد تسعيره عند الحد الأعلى للنطاق السعري الأولي.

ولاقى الاكتتاب إقبالا قويا من المستثمرين وتمت تغطيته خلال ساعات قليلة في إشارة إلى أن الاقتصاد اليوناني، الذي تفوق أداؤه على معظم نظرائه الأوروبيين العام الماضي، قد عاد إلى السوق بعد 13 سنة من أزمته المالية.

وجمعت الحكومة اليونانية 785 مليون يورو، أي ما يعادل 843 مليون دولار من خلال بيع حصتها البالغة 30% في المطار الذي يبلغ عمره 23 عامًا.

وقال بنك "مورغان ستانلي" إن رفع تصنيف اليونان العام الماضي إلى الدرجة الاستثمارية من قبل" ستاندرد آند بورز غلوبال Standard & Poor’s Global"منحها دفعة كبيرة، متوقعا المزيد من عمليات الخصخصة هذا العام.