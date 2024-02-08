كاثي وود تتمسك بتوقعاتها لسهم "تسلا" وتراهن على التاكسي الآلي خلال عامين

قالت كاثي وود مؤسسة شركة الاستثمار "Ark Invest" يوم الأربعاء، إنها متمسكة بتوقعاتها الصعودية بشأن أداء سهم "تسلا" - التابعة لإيلون ماسك - حيث تقوم بشراء أسهم شركة السيارات الكهربائية كلما انخفض.

وفي مقابلة مع "CNBC" الأميركية اطلعت عليها "العربية Business"، قالت وود: "تمر "تسلا" الآن بمرحلة انخفاض فيما يتعلق بالدورة (للسهم)، لكن عندما تبدأ شبكات سيارات الأجرة ذاتية القيادة والمنصات في العمل، كما نعتقد أنها ستفعل خلال العامين المقبلين... فإن ما نتحدث عنه مع "تسلا" هو إعادة تسريع النمو وزيادة هائلة في الهوامش".

من المؤكد أن شركة "تسلا" كانت لديها بداية صعبة في عام 2024. فقد انخفض سهم السيارات الكهربائية بنسبة 25% تقريبًا في 5 أسابيع. لقد خالف تقرير أرباحها الأخير التوقعات وتضمن تحذيرًا من ركود نمو المركبات. رداً على ذلك، خفض العديد من المحللين تصنيفاتهم الاستثمارية وخفضوا أهدافهم السعرية للسهم.

لقد كانت وود من مؤيدي شركة "تسلا" منذ فترة طويلة، حيث إن شركة إيلون ماسك هي ثاني أكبر شركة مملوكة لصندوق ARKK. تتمحور قناعتها حول التحول المتسارع إلى المركبات الكهربائية بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي لشركة "تسلا".

"لقد قمنا بشراء "تسلا". وقالت وود: "هناك الكثير من التوجه السلبي للسهم في الوقت الحالي". "نعتقد أن السيارات الكهربائية ستستمر في اكتساب حصة واستحواذ حقيقي على السوق في السنوات الخمس المقبلة. وبعد ذلك، ستغير سيارات الأجرة المشهد بالكامل".

وقالت المستثمرة الشهيرة إنها ملتزمة بدعوتها بأن سعر سيارتها الكهربائية "المحبوبة" قد يصل إلى ألفين دولار في خمس سنوات، وأضافت أنها ستقوم بتحديث مستهدفها. ومن شأن هذا التقييم أن يترجم إلى قيمة سوقية تزيد عن 5 تريليون دولار لشركة "تسلا".

كما أن وود واثقة من أن ممتلكاتها الكبيرة الأخرى لديها مساحة أكبر للمضي قدمًا. بعض من أكبر ممتلكاتها، بما في ذلك "Coinbase و"Roku" و"UiPath" و"Block"، ارتفعت بشكل ملحوظ العام الماضي.

"أسهمنا، والتي في الغالب ليست من فئة الشركات الستة الكبرى... لقد صححت (مسارها) بشكل كبير". وقالت وود: "لقد بدأوا الآن في إظهار زخم الأرباح والمفاجآت على الجانب الصعودي، ليس فقط الإيرادات، ولكن الأرباح أيضًا". "نعتقد أن أمامهم طريقا طويلا".