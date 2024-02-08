مؤشرات وول ستريت تستقر والتركيز على تقارير أرباح وبيانات اقتصادية

فتحت وول ستريت مستقرة، اليوم الخميس، عقب صدور تقارير أرباح شركتي والت ديزني وسبيريت إيرلاينز، بينما يقيّم المستثمرون أيضا بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع وتعليقات من واضعي السياسات حول خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 42.09 نقطة، أي نحو 0.1%، إلى 38719.45 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.44 نقطة، أي 0.03%، إلى 4993.62 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع 3.82 نقطة، أي 0.02%، إلى 15760.45 نقطة.