"صافولا" ترد على استفسارات نقل حصة المجموعة في "المراعي" لمساهميها
التركيز على قطاعي الأغذية والتجزئة
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قامت مجموعة "صافولا" السعودية بالإجابة على بعض الأسئلة الشائعة حيال ما أعلنته أمس عن نيتها توزيع حصتها في "المراعي" على المساهمين.
وأجابت "صافولا" فيما يتعلق بسبب توزيع حصتها، بأن الاستثمار في "المراعي" هو من أنجح استثماراتها. ولكن في السنوات الأخيرة، فإن القيمة السوقية لـ"صافولا" كانت تتبع طرديا لقيمة حصتها في "المراعي".
وأضافت "صافولا" أنها الآن ستركز على الاستثمار في تنمية شركاتها الرئيسية الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة، على أن يستمر المساهمون أيضاً في الاستفادة من هذا النمو بشكل مباشر.
وحول التساؤلات عن قدرة "صافولا" على تلبية التزاماتها المالية، أكدت الشركة أن لديها تدفقات نقدية كافية من عملياتها التشغيلية لتلبية التزاماتها المالية القائمة بما في ذلك تعهدات وشروط الديون المحددة من قبل المقرضين. كما أكدت أيضا أن عملية إصدار حقوق الأولية ستعزز من مركزها المالي، وتساعدها على سداد ديونها، والاستمرار في الاستثمار في نمو محفظتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تمكين توزيع أسهمها في "المراعي".
وأشارت المجموعة إلى أن الهدف من توزيع أسهم "صافولا" في شركة "المراعي" هو تعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي الشركة، الذين سيستفيدون من خلال ملكيتهم المباشرة من فرص النمو وتوزيعات الأرباح المستقبلية.
ويعتبر تركي فدعق، خبير أسواق مالية، قرار شركة "صافولا" بتوزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهمها في شركة "المراعي" بالـ"خطوة الذكية" نحو إدارة أكثر كفاءة لرأس المال.
وأضاف فدعق في مقابلة سابقة مع "العربية Business"، أن "صافولا" قررت مضاعفة رأس المال من 5.3 مليار ريال تقريبا إلى 11 مليار ريال، عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال.
وذكر أنه كنوع من الحافز للمكتتبين في حقوق الأولوية سوف يتم توزيع ملكية "صافولا" في "المراعي".
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