اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز) الأسهم الأوروبية
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد بدعم نتائج أعمال وزيادة عوائد السندات تحد من المكاسب

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.1%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بفضل أداء قوي لأسهم الرعاية الصحية ومجموعة ألعاب الفيديو يوبيسوفت بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية، غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع انحسار رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

وقفز سهم يوبيسوفت 14% تقريبا بعد أن أعلنت مجموعة ألعاب الفيديو عن صافي حجوزات أعلى بقليل من توقعاتها، وفقا لـ "رويترز".

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 3.1% في يناير اقتصاد ألمانيا تراجع التضخم في ألمانيا إلى 3.1% في يناير

وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب مدعومة بارتفاع بأكثر من 9% لسهمي كولوبلاست الدنمركية لصناعة المعدات الطبية وشركة التكنولوجيا الطبية الألمانية كارل تسايس مديتك بعد إعلان نتائج أعمال الربع الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على جذور الخلاف ومحطات المصالحة بين فتح و حماس تعرف على جذور الخلاف ومحطات المصالحة بين فتح و حماس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط