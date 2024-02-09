أسهم أوروبا تصعد بدعم نتائج أعمال وزيادة عوائد السندات تحد من المكاسب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بفضل أداء قوي لأسهم الرعاية الصحية ومجموعة ألعاب الفيديو يوبيسوفت بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية، غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع انحسار رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

وقفز سهم يوبيسوفت 14% تقريبا بعد أن أعلنت مجموعة ألعاب الفيديو عن صافي حجوزات أعلى بقليل من توقعاتها، وفقا لـ "رويترز".

وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب مدعومة بارتفاع بأكثر من 9% لسهمي كولوبلاست الدنمركية لصناعة المعدات الطبية وشركة التكنولوجيا الطبية الألمانية كارل تسايس مديتك بعد إعلان نتائج أعمال الربع الأول.