الذهب مستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن
يتداول المعدن الأصفر عند 2032.76 دولار للأونصة
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استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة اليوم الجمعة مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3% منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.
وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 فبراير/شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، وفقا لـ "رويترز".
وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).
ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.
وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6% إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.63 دولار.
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