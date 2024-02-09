وول ستريت
ستاندرد آند بورز 500 يتجاوز 5000 نقطة بعد بيانات التضخم المعدلة
مؤشر ناسداك المجمع زاد 0.31%
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا اليوم الجمعة وتجاوز عتبة الخمسة آلاف نقطة بعد أن أشارت بيانات إلى أن تعديل بيانات التضخم للعام الماضي جاء في أضيق نطاق ممكن، وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.64 نقطة، أي 0.01%، إلى 38731.97 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.26 نقطة، أي 0.13%، إلى 5004.17 نقطة، وفقا لـ "رويترز".
وزاد ناسداك المجمع 48.66 نقطة، أي 0.31%، إلى 15842.38 نقطة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بنك باركليز يعتزم فرض قيود جديدة على تمويل قطاع النفط والغازأكد أنه يخطط لزيادة التمويل للبدائل الأكثر صداقة للبيئة طاقة
-
الناتج الصناعي التركي يرتفع 2.4% على أساس شهري في ديسمبرالناتج ارتفع في ديسمبر 1.6% على أساس سنوي اقتصاد
-
سندات مصر السيادية الدولارية هبطت سنتا بعد مكاسب لأكثر من أسبوعلتسجل 80.6 سنت للدولار اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية