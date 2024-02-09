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ستاندرد آند بورز 500 يتجاوز 5000 نقطة بعد بيانات التضخم المعدلة

مؤشر ناسداك المجمع زاد 0.31%

دبي - العربية.نت
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فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا اليوم الجمعة وتجاوز عتبة الخمسة آلاف نقطة بعد أن أشارت بيانات إلى أن تعديل بيانات التضخم للعام الماضي جاء في أضيق نطاق ممكن، وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.64 نقطة، أي 0.01%، إلى 38731.97 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.26 نقطة، أي 0.13%، إلى 5004.17 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وزاد ناسداك المجمع 48.66 نقطة، أي 0.31%، إلى 15842.38 نقطة.

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