نيكاي الياباني يتراجع عن ذروة 34 عاماً بفعل موجة بيع لجني الأرباح

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق اليوم الجمعة، ليبتعد عن أعلى مستوى له منذ 34 عاما مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم لجني الأرباح.

وارتفع نيكاي 0.09% إلى 36897.42 نقطة بعد أن قفز بما يصل إلى 1.15% إلى 37282.26 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 1990.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية "أراد المستثمرون بيع الأسهم مع وصول المؤشر نيكاي إلى مستوى 37 ألف نقطة. وكانت وتيرة المكاسب سريعة جدا".

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 8.72%، مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن عادت شركة الاستثمار في مجال التكنولوجيا إلى الربحية للمرة الأولى في خمسة أرباع.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.92%، وكان صاحب الأثر الأكبر على المؤشر.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة لينخفض 0.19% إلى 2557.88 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم تويوتا موتور 0.81%.

نيكاي يغلق عند أعلى مستوياته في 34 عاماً

وهبط سهم نيسان موتور 11.56% بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات توقعاتها لحجم مبيعاتها في السنة المالية الحالية ووسط مخاوف بشأن أعمالها في الصين.

ومن بين 225 سهما مدرجا على نيكاي، ارتفع 87 سهما وانخفض 136 مع استقرار سهمين.