ارتفاع عوائد السندات يضغط على أداء الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف في جلسة الجمعة بعدما محت خسائر سهم لوريال مكاسب سهما "يوبي سوفت" و"هيرميس" وبالتزامن مع زيادة الضغوط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1% بنهاية جلسة التداول أمس الجمعة رغم تقدمه 0.2% خلال الأسبوع بأكمله.

وانخفض سهم لوريال 7.6% بعد أن أعلنت شركة مستحضرات التجميل الفرنسية نموا مخيبا للآمال في مبيعات الربع الرابع، وفق "رويترز".

وخسر مؤشر البنوك 0.3% مع تراجع سهم بنك "بي.إن.بي باريبا" 2.0% بعد أن خفض بنك "يو.بي.إس" تصنيف سهم البنك الفرنسي من "شراء" إلى "محايد".

وفي المقابل، كانت أسهم الرعاية الصحية من بين أكبر القطاعات الرابحة، مدعومة بارتفاع سهم كولوبلاست 9.7 % بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية الدنماركية عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول.

وارتفع سهم هيرميس 4.8%، مسجلا مستوى غير مسبوق، بعد أن قالت الشركة المصنعة لحقائب بيركين إنها سترفع الأسعار بعد تفوق مبيعاتها من المنتجات الفاخرة على منافسيها في نهاية 2023.

وقفز سهم "يوبي سوفت" 13.8% بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية عن صافي حجوزات في الربع الثالث أعلى بقليل من توقعاتها.

وواصل قطاع التكنولوجيا في أوروبا مسيرته الممتازة، حيث تقدم بنسبة 1.2% خلال اليوم ليصل رصيده من المكاسب اليومية المتتالية إلى سبعة.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات شركات مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 7.6% على أساس سنوي في الربع الرابع، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. وتبلغ نسبة الشركات التي تجاوزت نتائجها التوقعات نحو 55%فقط من 85 شركة أعلنت نتائجها.

وتأثر أداء الأسهم خلال اليوم بعد ارتفاع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، ليصل في نهاية التعاملات إلى 2.38%، إذ تراجعت الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بعد عدة تحذيرات من هذه الخطوة.

ومن بين الخاسرين، انخفض سهم سويكو 13.7% ليصبح الأسوأ أداء على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي في نهاية الجلسة بعد أن أعلنت شركة الاستشارات الهندسية والمعمارية السويدية عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك دون التوقعات في الربع الرابع.