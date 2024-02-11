سوق السعودية
"تداول السعودية" تعلن الخميس 22 فبراير الجاري إجازة رسمية
بمناسبة يوم التأسيس للمملكة
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أعلنت شركة تداول السعودية أن يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري إجازة بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، وفق بيان أصدرته اليوم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس".
وذلك لأنه يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.
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