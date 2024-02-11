"هيئة التأمين" توافق على زيادة رأس مال "الاتحاد" بأسهم منحة
عن طريق رسملة 50 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة
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استلمت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني"الاتحاد"خطاب هيئة التأمين بالسعودية بتاريخ الموافق 10 فبراير الجاري والمتضمن موافقة هيئة التأمين على زيادة رأس مال الشركة من 450 مليون ريال إلى 500 مليون ريال عن طريق منح أسهم بقيمة 50 مليون ريال، ورسملة الزيادة من رصيد الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الخطاب تضمن عدم ممانعة هيئة التأمين على تعديل مادة "رأس المال" في النظام الأساس للشركة وفقاً لرأس المال الجديد شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى، علماً بأن الموافقة صالحة لمدة سنة من تاريخها لإتمام عملية زيادة رأس المال.
وكانت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني قد أعلنت بتاريخ 7 أغسطس 2023 عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، وذكرت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توفرها.
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