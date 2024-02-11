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سوق السعودية

"هيئة السوق" توافق على الطرح العام لـ"صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع"

بناء على طلب من شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة

دبي - العربية.نت
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​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب "شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة- الاستثمار كابيتال"، طرح وتسجيل وحدات "صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع" من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وذكرت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية؛ لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

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وأكدت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح وتسجيل وحدات الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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