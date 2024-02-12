أسهم أوروبا تقتفي أثر صعود وول ستريت والأنظار على بيانات اقتصادية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مقتفية أثر صعود بورصة وول ستريت التي شهدت إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 5 آلاف نقطة للمرة الأولى، بينما ينصب تركيز المستثمرين على نتائج الشركات وبيانات اقتصادية لاستخلاص توقعات حول قرارات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش في ظل ارتفاع أسهم جميع القطاعات باستثناء أسهم الطاقة التي انخفضت نتيجة تراجع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم الشركات الإيطالية 0.6% لتتفوق على نظيرتها في المنطقة في التعاملات المبكرة، وفقا لـ "رويترز".

والأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو في الربع الرابع، ومعدل التضخم في إسبانيا ومناطق أخرى، واستطلاع معهد زيو الألماني لمعرفة توقعات الصناعة بشأن وضع الاقتصاد في المنطقة.

ويترقب المستثمرون على جانب الآخر من المحيط الأطلسي صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير/كانون الثاني في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، بحثا عن دلائل على موعد اقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض محتمل لأسعار الفائدة.

ارتفاع أسهم "ناسداك" و "ستاندرد آند بورز" عند الإغلاق بدعم الشركات الكبرى

وصعد سهم تودز 17.4% بعدما قالت شركة إل كاترتون للاستثمار المباشر إنها ستعرض شراء 36% من شركة صناعة الأحذية الفاخرة مقابل 43 يورو للسهم.

وزاد سهم نوفو نورديسك 1.2% بعدما ذكر تقرير أن شركة نوفو هولدنجز المساهمة فيها تعتزم استثمار ما يصل إلى 7 مليارات دولار سنويا بحلول 2030.