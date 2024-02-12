أمين الناصر: بيع المزيد من أسهم "أرامكو" هذا العام "يخص المساهمين"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، المهندس أمين الناصر، إن بيع المزيد من أسهم الشركة هذا العام يخص المساهمين.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" إن من المقرر أن يتم تعيين كل من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"HSBC" لبيع أسهم ثانوية في "أرامكو"، وهي صفقة من شأنها جمع حوالي 20 مليار دولار، وستكون من بين أكبر العروض في السنوات الأخيرة، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر.

وقالت المصادر في تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business"، إن أكبر مصدر للنفط في العالم يجري أيضًا محادثات مع بنوك أخرى حيث تقوم بجمع قائمة من المستشارين للعرض الذي قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت المصادر إن تشكيلة المستشارين ربما تتغير. وقالوا إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن توقيت البيع أو عدد الأسهم التي ستبيعها الحكومة، ومن الممكن أن يتأخر الطرح.

"أرامكو" هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار. فاجأت الشركة السوق هذا الأسبوع بالتخلي عن خططها لتعزيز طاقتها الإنتاجية للنفط، ما سيحرر أيضًا مليارات الدولارات من الإنفاق التي يمكن استخدامها في أماكن أخرى.

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وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في يناير/كانون الثاني 2021، إن الحكومة ستتطلع إلى بيع المزيد من الأسهم في الشركة، مع تحويل العائدات إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وذكرت "بلومبرغ" في مايو أن هذه الخطط اكتسبت زخما في العام الماضي.