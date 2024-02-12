استقرار مؤشرات وول ستريت مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين مجموعة من البيانات منها بيانات مرتبطة بالتضخم، مما قد يقشع بعضا من الضبابية التي تكتنف توقيت البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 14.93 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 38656.76 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 0.22 نقطة إلى 5026.83 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

نزل المؤشر ناسداك المجمع 10.05 نقطة أو 0.06% إلى 15980.62 نقطة.