بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في زيادة رأس مال "عذيب للاتصالات"

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ اليوم 12 فبراير 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة تبدأ اعتبارا من 12 فبراير 2024، وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 19 فبراير 2024، على أن تستمر فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى يوم 25 فبراير 2024.

وأوضحت الشركة أنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وذكرت أنه في حال تبقي أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. كما سيقوم متعهد التغطية هو شركة الإنماء للاستثمار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

وأضافت الشركة أنه على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.

ووافق مساهمو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها، يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 339.99 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول السعودية"، إن أسباب زيادة رأس المال هي تطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها وسداد بعض التزاماتها، موضحة أن رأس المال قبل الزيادة 89.99 مليون ريال.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة نحو 8.99 مليون سهم، وسيرتفع بعد الزيادة إلى 33.99 مليون سهم، وتصل نسبة الزيادة في رأس المال 277.78% من رأسمال الشركة، وسيتم زيادة رأس المال عبر إصدار عدد 2.7778 سهم مقابل كل (1) سهم.