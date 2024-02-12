سعر "بيتكوين" يلامس حاجز 49 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2021

تقترب عملة "بيتكوين" من تحقيق سلسلة مكاسب يومية للجلسة السابعة على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي.

وارتفع سعر "بيتكوين" صباح اليوم الاثنين ليلامس حاجز 49 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر من عام 2021.

وسجلت عملة "بيتكوين" مكاسب في آخر 6 أيام متتالية وصلت إلى 15% بدعم من تدفقات استثمارية مؤسساتية تتمثل في صناديق التداول.

وسجلت "بيتكوين" ارتفاعات متتالية، منذ الإعلان عن اقتراب موافقة "SEC" الأميركية على إطلاق 10 صناديق مؤشرات متداولة فورية على العملة المشفرة، إلا أنها تراجعت مجدداً عقب الإعلان الرسمي عن الموافقة.

من جانبه، قال مدير شريك" X- PAY" محمد عبد المطلب، إن زيادة التدفقات لصناديق المؤشرات التي تتبع بيتكوين كان متوقعا، مثلما كان هبوطها بعد الموافقة على هذه الصناديق، لأن المسيطر على السوق وقتها كان صغار المستثمرين فكان المتبع "بع على الخبر واشتر على الشائعة".

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business": "أصبح لدى القوى الاستثمارية الكبرى إمكانية الدخول والاستثمار في العملة المشفرة من دون امتلاك هذه العملات ما أدى إلى استمرار التدفقات المالية للبيتكوين ومتوقع استمراره أيضا في المدى القصير".

واستبعد إمكانية توقع أسعار لـ"بيتكوين" بعد عملية "التنصيف- halving" المقررة في أبريل المقبل، ولكن بناء على الآثار التاريخية لهذه العملية يتراوح أثرها على السوق بزيادة بين 60 و90% من سعر بيتكوين قبل عملية التنصيف.