سهم "عذيب للاتصالات" يرتفع بالحد الأقصى للجلسة الرابعة على التوالي

ارتفع سهم اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) بالحد الأقصى للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل سعر السهم 83.4 ريالا في جلسة تداول، اليوم الاثنين.

وأعلنت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ اليوم 12 فبراير 2024.

وقالت الشركة إن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة تبدأ اعتبارا من 12 فبراير 2024، وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 19 فبراير 2024، على أن تستمر فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى يوم 25 فبراير 2024.

وأوضحت الشركة أنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

ووافق مساهمو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها، يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 339.99 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول السعودية"، إن أسباب زيادة رأس المال هي تطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها وسداد بعض التزاماتها، موضحة أن رأس المال قبل الزيادة 89.99 مليون ريال.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة نحو 8.99 مليون سهم، وسيرتفع بعد الزيادة إلى 33.99 مليون سهم، وتصل نسبة الزيادة في رأس المال 277.78% من رأسمال الشركة، وسيتم زيادة رأس المال عبر إصدار عدد 2.7778 سهم مقابل كل (1) سهم.

وقفزت الأرباح الفصلية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO قو" في الربع الثالث من عامها المالي بنسبة 851.8% إلى 76.05 مليون ريال مقابل 7.99 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" يوم الخميس الماضي، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث يعود إلى الزيادة في إيرادات قطاع الأفراد وإيرادات قطاع الأعمال وإيرادات قطاع الجملة، مقارنة للربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى نمو إيراداتها الفصلية بنسبة 61.8% إلى 265.44 مليون ريال مقابل 164.02 مليون ريال في المماثل من العام المالي الماضي.

وخلال أول تسعة أشهر من العام المالي للشركة الذي ينتهي في مارس، سجل صافي الربح نموا بأكثر من 1262%، إلى 176.54 مليون ريال مقابل نحو 13 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق ومصاريف خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصاريف التمويلية، على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية.