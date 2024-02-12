سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثامنة على التوالي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة بحثا عن دلائل على الموعد الذي قد يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وتسببت بيانات الوظائف الأميركية القوية، التي صدرت في وقت سابق من فبراير/شباط، في انحسار توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 84.5% تثبيت أسعار الفائدة في مارس/ آذار.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار، وفق "رويترز".

وارتفع المؤشر السعودي 0.7% في ارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية 3.8% وزيادة سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.5%.

وزاد المؤشر القطري 0.3% مع ارتفاع سهم شركة ناقلات للنقل البحري 8.3% ومواصلته مكاسب الجلسة السابقة عندما صعد 10%.

وقالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت شركة ناقلات لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي.

وصعد مؤشر دبي 0.7% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.1% ليواصل مكاسب الجلسة السابقة بفضل زيادة الأرباح.

وأعلنت إعمار يوم الخميس تحقيق صافي أرباح سنوية بقيمة 11.63 مليار درهم (3.17 مليار دولار) ارتفاعا من 6.83 مليار درهم قبل عام.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2%، غير أن سهم أدنوك للغاز ارتفع 0.6% بعد إعلان الشركة زيادة أرباحها الفصلية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 4.5%.