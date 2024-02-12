صندوق تداول هندي يتخطى المؤشرات الأميركية الرئيسية في 2024

أصبحت أسواق الأسهم الهندية رابع أكبر سوق في العالم، متجاوزة بورصة هونغ كونغ، حيث يحاول المستثمرون إيجاد بديل سريع النمو للأسهم الصينية المتعثرة.

وفي هذا الإطار، حقق صندوق التداول "WisdomTree India Earnings" عائدًا إجماليًا بنسبة 6.6% حتى 8 فبراير، وفقًا لشركة "FactSet"، حيث ارتفع بنسبة 18.7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وهذا يجعله الأفضل أداءً بين أكبر خمسة صناديق استثمار متداولة في الهند، حيث ارتفع كل من "iShares MSCI India" و"Franklin FTSE India" بأقل من 4% منذ بداية العام حتى الآن. ويتفوق صندوق "WisdomTree" أيضًا على مؤشر S&P 500، الذي ارتفع بنسبة أقل من 5% خلال نفس الفترة.

وكان صندوق "WisdomTree" هو الفائز على المدى الطويل أيضًا، حيث بلغ متوسط العائد السنوي حوالي 12% على مدى العقد الماضي.

يتمثل الاختلاف الرئيسي في هذا الصندوق في أنه يعتمد على مؤشر يزن الأسهم من خلال إجمالي صافي دخلها، مما يمنع المستثمرين من دفع مبالغ زائدة مقابل النمو، حسبما قال جيريمي شوارتز، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في "WisdomTree"، لـ "CNBC" الأميركية - في مقابلة اطلعت عليها "العربية Business".

"القصة المتعلقة بالهند هي أنها تتمتع بأحد أفضل الخصائص. وقال شوارتز: "إنها قصة نمو طويلة الأجل، لكن الناس يعرفون ذلك، لذا فهم يدفعون الكثير مقابل ذلك".

قد يكون السبب الآخر للأداء المتفوق الأخير هو المجموعة الأوسع من أسهم الصندوق. يمتلك الصندوق أكثر من 400 شركة مملوكة، بما في ذلك بعض الشركات ذات رأس المال الأصغر، وهو أكثر بكثير من بعض منافسيه الرئيسيين. وعلى وجه الخصوص، فإن ثاني أفضل صندوق استثمار متداول في الهند من حيث الأداء هذا العام هو صندوق MSCI للشركات الهندية ذات رأس المال الصغير.

نجح الصندوق في جذب المستثمرين، حيث جلب ما يقرب من 400 مليون دولار من صافي التدفقات هذا العام، وفقًا لشركة "FactSet". وتمتلك الآن حوالي 2.5 مليار دولار من الأصول.

من المؤكد أن الاستثمار في الأسواق الناشئة لا يخلو من المخاطر. وأشار شوارتز إلى الانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا الربيع باعتبارها خطرا محتملا على مسيرة الهند.

أحد التحذيرات بشأن الصندوق نفسه هو أن نسبة نفقات الصندوق هي عند 0.85%. وهذا أعلى من 0.65% من صندوق "iShares INDA" و0.19% لصندوق "Franklin Templeton".