"برج المعرفة" تعتزم طرح صكوك مرابحة بـ 20 مليون ريال

أعلنت شركة برج المعرفة التجارية عن عزمها طرح صكوك مقومة بالريال السعودي ضمن برنامج (صكوك المرابحة)، وعينت شركة ترميز كبتل المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن الطرح سيكون عبر الموقع الإلكتروني لشركة ترميز كبتل المالية المصرحة من هيئة السوق المالية لإنشاء منصة لطرح أدوات الدين والاستثمار بها، وتبلغ قيمة الطرح 20 مليون ريال.

وذكرت أن الهدف من الطرح تعزيز رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة لدعم أنشطه الشركة التشغيلية وغرض التوسعات والاستثمار في عقارات الشركة، كما أنه وفقاً للدراسة التي أجرتها الشركة لطلب هذا التمويل، فإنه من المتوقع أن يُحدث أثراً مالياً يتجاوز 20 مليون ريال خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وأوضحت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.