"هيئة السوق" توافق على طلب زيادة رأسمال "شاكر" بـ72.7 مليون ريال

​وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر لزيادة رأسمالها من 482.33 مليون ريال إلى 555 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها اليوم الاثنين، إن زيادة رأسمال الشركة ستتم عبر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 6.63 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 72.66 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي".

وأشارت إلى أن عدد الأسهم سيزيد من 48.23 مليون سهم إلى 55.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 7.26 مليون سهم.

مجلس إدارة "شاكر" يوصي بزيادة رأس المال 15% بأسهم منحة

وشددت على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.