4 مارس.. مساهمو "أنعام الدولية" يناقشون زيادة رأس المال

قرر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024م وذلك للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن اجتماع الجمعية العامة سيناقش التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لعدد 472.5 مليون سهم عادي.

وأضافت أن إجمالي قيمة الزيادة 236.25 مليون ريال، بنسبة زيادة 75%.

وأوضحت أن زيادة رأس المال تهدف لتمويل رأس المال العامل، تخفيض معدلات الاقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية .

وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة.

"هيئة السوق" توافق على طلب زيادة رأسمال "أنعام القابضة" بـ236.25 مليون ريال

وذكرت أن العمومية ستناقش تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، فيما ستناقش تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.