سعر الذهب يحقق مكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تنامي الحذر قبيل صدور تقرير التضخم الأميركي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يوفر المزيد من

المؤشرات على توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، المتوقع على نطاق واسع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2026.19 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 09:52 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل أمس الاثنين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2039.70 دولار للأوقية.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر يناير/كانون الثاني المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. وأظهر استطلاع للرأي أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك عدم تغير توقعات الأميركيين إلى حد ما للتضخم في بداية العام.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "انخفاض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين ستدعم سعر الذهب، تحسبا لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة قريبا، في حين ستضغط القراءة المرتفعة على سعر الذهب".

وأضاف "ما زلنا نتوقع انخفاضا في الأسعار إلى ما دون ألفي دولار للأوقية باعتباره فرصة لزيادة الانكشاف على الذهب تحسبا لارتفاع الأسعار في نهاية هذا العام".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7 % إلى 895 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 2.1 % إلى 911.04 دولار، وارتفعت الفضة 0.9 % إلى 22.89 دولار للأوقية.