السوق السعودية ترتفع للجلسة التاسعة على التوالي.. و"تاسي" فوق 12400 نقطة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ارتفاع للجلسة التاسعة على التوالي، بدعم صعود سهمي "أرامكو" و"الراجحي".

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.9% أو 108 نقاط إلى 12404 نقاط، بدعم تقدم سهم مصرف الراجحي 1.1%، وصعود سهم شركة أرامكو السعودية 2.8%.

قالت ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت تداول خام أميركي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي في عملية تديرها المنصة المعنية بنشر معلومات الطاقة، بحسب "رويترز".

وواصلت السوق السعودية الصعود، متجاوزة أعلى مستوى بلغته في يناير/ كانون الثاني. وقال جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى "سي.إف.آي"، إن السوق سجلت أداء إيجابيا في عدة قطاعات، لا سيما الخدمات المصرفية والطاقة.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إن إعلان نتائج الشركات دعم حالة التفاؤل داخل سوق الأسهم السعودية، وعزز عمليات الشراء.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن التحركات القوية التي شهدتها السوق أمس واليوم في قطاع الطاقة وتحديدا في سهم أرامكو دعمت المؤشر العام.

وأشار إلى حالة الترقب حول الأنباء غير مؤكدة حتى الآن حول طرح ثان لأسهم أرامكو في السوق السعودية.

وفي أسواق الخليج الأخرى، أغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.5% بقيادة قفزة 8.3% لسهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي.

قالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت ناقلات لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال ذات الحجم التقليدي.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3% منهيا سلسلة خسائر لجلستين.

ارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع استمرار حالة التوتر التي تحيط بالأسواق بسبب الضبابية التي تكتنف الصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب تحد منها المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على الطلب على الطاقة.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.2%، مدعوما بارتفاع سهم بنك المشرق 2.3%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4%.